Спрос на мощные автомобили вырос в России
Спрос на автомобили мощностью более 250 лошадиных сил увеличился почти по всей России — в 19 из 23 крупных городах. В исследовании «Авито» сообщается, что самой большой популярностью такие машины пользуются в Москве — за II квартал 2019 года ими интересовались 11,1 процента пользователей, просматривающих объявления о машинах.
На втором месте оказался Краснодар с 7,9 процента от общего спроса, на третьей строчке Иркутск — 6,4 процента.
Дороже всего мощные автомобили стоят в Москве — в среднем около 1,8 миллиона рублей. Потом идут Самара и Казань — чуть менее 1,6 миллиона рублей. Дешевле всего такие машины можно купить в Ульяновске — 0,9 миллиона рублей. В среднем по России мощный автомобиль стоит 1,36 миллиона рублей.
В топ-3 самых популярных у автовладельцев марок мощных машин попали две немецких и одна японская. Лидирует Mercedes-Benz с почти четвертью от всего спроса — 23 процента, на втором месте оказался BMW с 20 процентами, третье место заняла Toyota с 10 процентами, передает «Российская газета».
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