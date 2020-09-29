Оштрафован мужчина, жонглировавший дочерью в лесу в Сочи

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Родителей двухмесячного ребенка, обвиняемых в жестоком обращении с дочкой из-за опубликованного видео в соцсетях летом 2020-го, оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого. Соответствующее решение принял Хостинский районный суд города Сочи во вторник, 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Кроме того, отец девочки обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере»). Его признали виновным и приговорили к четырем месяцам колонии-поселения, передает ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео из Сочи, на котором мужчина держит маленькую девочку за ноги вниз головой, качает ребенка, посвистывая при этом. Как выяснилось, это был отец ребенка. Полицейские смогли установить личности родителей младенца, которыми оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. После ареста пары их двухмесячную дочь увезли в медицинское учреждение.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю заявили, что решается вопрос о полном лишении подсудимых родительских прав. Сейчас девочка находится на попечении родственников.

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