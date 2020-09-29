Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Оштрафован мужчина, жонглировавший дочерью в лесу в Сочи
Фото: depositphotos.com

Оштрафован мужчина, жонглировавший дочерью в лесу в Сочи

Евгения Звощик

Закон

Родителей двухмесячного ребенка, обвиняемых в жестоком обращении с дочкой из-за опубликованного видео в соцсетях летом 2020-го, оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого. Соответствующее решение принял Хостинский районный суд города Сочи во вторник, 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Кроме того, отец девочки обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере»). Его признали виновным и приговорили к четырем месяцам колонии-поселения, передает ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео из Сочи, на котором мужчина держит маленькую девочку за ноги вниз головой, качает ребенка, посвистывая при этом. Как выяснилось, это был отец ребенка. Полицейские смогли установить личности родителей младенца, которыми оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. После ареста пары их двухмесячную дочь увезли в медицинское учреждение.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю заявили, что решается вопрос о полном лишении подсудимых родительских прав. Сейчас девочка находится на попечении родственников.

Читайте также: В Минпросвещения назвали единственное основание для изъятия детей из семьи

жестокое обращение с детьмисудСочи
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Куда плывет философский пароход

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Все мнения
О проекте