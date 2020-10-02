Адвокат назвал условие смягчения приговора Ефремову

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, в каком случае актер Михаил Ефремов может рассчитывать на смягчение приговора по делу об аварии с летальным исходом.

По мнению юриста, избранная Ефремовым ранее линия поведения и защиты оказалась неверной, хотя актер мог действительно раскаиваться в содеянном и намереваться компенсировать причиненный ущерб.

Жорин также допустил, что «какое-то воздействие на Ефремова Пашаев оказывал» (бывший адвокат Михаила Ефремова, лишенный после вынесения приговора адвокатского статуса на год).

— Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам, — заявил Жорин в эфире НСН.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим будет выплачено 800 тысяч рублей.

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