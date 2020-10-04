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Эксперт дал советы по выбору пластического хирурга
Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу»

Эксперт дал советы по выбору пластического хирурга

Елена Плешивцева

Здоровье

Пластический хирург Владимир Плахотин дал советы, как выбрать специалиста для операции, в беседе с Nation News.

По мнению эксперта, многие российские женщины не могут себе позволить посещение пластического хирурга из-за отсутствия финансовой возможности. Зачастую они начинают искать дешевые варианты и попадают к мошенникам.

— Из моей практики и практики моих коллег — именно те, кто «за три копейки удавятся», и получают уродства. Не надо ходить по подвалам, нужно идти в нормальную клинику и получать качественные услуги. Конечно, это недешево, но и услуга качественная. Экономить нельзя, — уточняет Плахотин.

Специалист считает, что женщинам после 45 лет необходимы пластические операции.

Ранее Newinform рассказал, что Вера Брежнева выразила желание сделать «пластику». Об этом певица заявила в своем Instagram в ответ на критику ее внешности от подписчиков. Брежнева получила консультацию пластического хирурга, который убедил певицу обойтись пока без хирургического вмешательства.

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