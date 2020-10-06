Путин оценил работу правительства РФ в период пандемии

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в период пандемии коронавирусной инфекции правительство приняло ряд важных мер для поддержки граждан и экономики страны. Об этом он заявил во вторник, 6 октября, на встрече с главами фракций Госдумы.

Стенограмму разговора опубликовали на сайте Кремля.

— Все это делалось исходя из тех возможностей, которые у нас имелись в результате проведения устойчивой макроэкономической политики и имеющегося резерва, который мы создавали терпеливо, настойчиво и постепенно. Это все не упало с неба, — отметил Путин.

Ранее глава государства призвал россиян соблюдать санитарные правила. Также Путин выразил надежду на то, что в середине октября будет зарегистрирована еще одна отечественная вакцина от коронавирусной инфекции.

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