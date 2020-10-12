Более 560 человек задержали на протестах в Белоруссии

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Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье, 11 октября, в Белоруссии превысило 560 человек. Об этом сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

МВД Белоруссии число задержанных за участие в несогласованных массовых мероприятиях пока не сообщает.

Данные на сайте правозащитного центра постоянно обновляются, к настоящему времени в списке 564 человека, которых задержали и доставили в отделения милиции в разных городах страны, наибольшее число зафиксировано в Минске, передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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