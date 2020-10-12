Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Фото: president.kg / Официальный сайт президента Кыргызской Республики

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории Бишкека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства в понедельник, 12 октября.

— Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения, — говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, это решение было принято в связи с тем, что парламент в течение трех дней не рассмотрел вопрос о введенном ранее режиме ЧП. Согласно закону, режим должен быть снят.

В новом указе сообщается, что режим ЧП введут до 19 октября. В случае, если парламент не утвердит документ, то режим будет снят 15 октября.

Ранее Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому режим ЧП в Бишкеке начинал действовать 9 октября.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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