Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Фото: facebook.com/almazbek.atambaev

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны. Об этом сообщила пресс-служба комитета во вторник, 13 октября.

Уточняется, что решение об изменении меры пресечения для Атамбаева было подписано под давлением. В ночь с 5 на 6 октября люди применили насилие к судье Первомайского суда, из-за чего он принял подобное решение, передает ТАСС.

В начале октября сообщалось, что участники протестов против результатов парламентских выборов в Киргизии освободили бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Спустя несколько дней его задержали.

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

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