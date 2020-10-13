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Посольство России в Осло назвало обвинения Норвегии в кибератаке провокацией
Фото: pixabay.com/Lukas

Посольство России в Осло назвало обвинения Норвегии в кибератаке провокацией

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Обвинения России со стороны Норвегии в кибератаке на парламент страны являются преднамеренной провокацией. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на странице российского посольства в Осло в социальной сети Facebook.

Российское дипведомство считает подобные обвинения недопустимыми.

— Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений, — говорится в сообщении.

Посольство РФ ждет разъяснений от норвежской стороны.

Ранее МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаках на парламент страны. Кибератака была якобы совершена 24 августа 2020 года. В тот день оказались взломанными электронные ящики ряда политиков.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках.

Читайте также: Спецслужбы США заявили о кибератаках на правительственные сети

Норвегияпосольство Россииобвинения
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