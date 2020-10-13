Посольство России в Осло назвало обвинения Норвегии в кибератаке провокацией
Обвинения России со стороны Норвегии в кибератаке на парламент страны являются преднамеренной провокацией. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на странице российского посольства в Осло в социальной сети Facebook.
Российское дипведомство считает подобные обвинения недопустимыми.
— Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений, — говорится в сообщении.
Посольство РФ ждет разъяснений от норвежской стороны.
Ранее МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаках на парламент страны. Кибератака была якобы совершена 24 августа 2020 года. В тот день оказались взломанными электронные ящики ряда политиков.
Российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках.
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