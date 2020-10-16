Более 550 школьных классов в Подмосковье закрыли из-за коронавируса у детей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 550 классов в подмосковных школах закрыли в связи с заражением детей коронавирусом. Об этом в пятницу, 16 октября, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она пояснила, что диагноз поставили 421 ребенку. Общее число учащихся в Подмосковье составляет почти один миллион.

— Что касается школ, которые у нас закрыты по COVID, на сегодняшний день у нас закрыты шесть школ и два детских сада. У нас в школах Московской области сегодня закрыт 551 класс из 35 тысяч, — отметила Каклюгина.

По ее словам, заболевание выявили также у 362 учителей. Наибольшее число классов приостановили работу в Королеве, Истре, Воскресенске и Ивантеевке. Школьников переведут на дистанционное обучение, передает ТАСС.

Напомним, всего на 16 октября в Московской области зарегистрировано почти 80 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели почти 60 тысяч человек, скончались 1452.

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