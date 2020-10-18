Более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев намерены выслать из Франции

Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Свыше 230 иностранных граждан, которых подозревают в экстремизме, намерены выслать из Франции после резонансного убийства учителя. Такое требование поступило от главы министерства внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

Как уточняется, в воскресенье, 18 октября, состоялось собрание с префектами, по итогам которого министр попросит их о высылке 231 иностранца. Имена последних занесены в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера (Fiché FSPRT).

Большая часть из них (180 человек) отбывает наказание в тюрьме, остальных должны заключить под стражу в ближайшие часы, сообщает радио Europe 1.

Ранее в Париже и других городах Франции прошли акции в память об убитом преподавателе.

Напомним, в пятницу, 16 октября, преподавателя истории обезглавили в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством. Следствие задержало уже десять человек по этому делу. Позднее СМИ сообщили, что по делу об убийстве был задержан одиннадцатый подозреваемый.

Сообщается, что 18-летний подозреваемый в убийстве учителя имел чеченское происхождение и жил в Москве. Позднее он переехал во Францию и находился на ее территории в статусе беженца. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что чеченцы не имеют никакого отношения к произошедшему.

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Колонка обозревателя «ВМ» Елены Кондратьевой-Сальгеро:

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