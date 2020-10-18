Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев намерены выслать из Франции
Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев намерены выслать из Франции

Юлия Захарова

В мире

Свыше 230 иностранных граждан, которых подозревают в экстремизме, намерены выслать из Франции после резонансного убийства учителя. Такое требование поступило от главы министерства внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

Как уточняется, в воскресенье, 18 октября, состоялось собрание с префектами, по итогам которого министр попросит их о высылке 231 иностранца. Имена последних занесены в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера (Fiché FSPRT).

Большая часть из них (180 человек) отбывает наказание в тюрьме, остальных должны заключить под стражу в ближайшие часы, сообщает радио Europe 1.

Ранее в Париже и других городах Франции прошли акции в память об убитом преподавателе.

Напомним, в пятницу, 16 октября, преподавателя истории обезглавили в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством. Следствие задержало уже десять человек по этому делу. Позднее СМИ сообщили, что по делу об убийстве был задержан одиннадцатый подозреваемый.

Сообщается, что 18-летний подозреваемый в убийстве учителя имел чеченское происхождение и жил в Москве. Позднее он переехал во Францию и находился на ее территории в статусе беженца. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что чеченцы не имеют никакого отношения к произошедшему.

Читайте также: Стали известны новые подробности о подозреваемом в убийстве учителя во Франции

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Колонка обозревателя «ВМ» Елены Кондратьевой-Сальгеро:

В парижском пригороде был найден обезглавленным преподаватель французского лицея. Еще раз: учитель был о-без-глав-лен (хорошо ли вы понимаете смысл этого слова?) одним из оскорбленных в религиозных чувствах граждан Пятой республики (далее...)

убийствоэкстремизмФранция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте