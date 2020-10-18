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СМИ: Одиннадцатый человек задержан по делу об убийстве учителя во Франции
Фото: depositphotos.com

СМИ: Одиннадцатый человек задержан по делу об убийстве учителя во Франции

Виктория Родимкина

Происшествия

Во Франции по делу об убийстве учителя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем задержан одиннадцатый человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на близкие к следствию источники в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что новым задержанным оказался друг напавшего.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством. Следствие задержало уже десять человек по этому делу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве учителя имел чеченское происхождение и жил в Москве. Позднее он переехал во Францию и находился на ее территории в статусе беженца. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что чеченцы не имеют никакого отношения к произошедшему.

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В парижском пригороде был найден обезглавленным преподаватель французского лицея. Еще раз: учитель был о-без-глав-лен (хорошо ли вы понимаете смысл этого слова?) одним из оскорбленных в религиозных чувствах граждан Пятой республики (далее...)

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