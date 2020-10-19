Двое детей и женщина погибли при пожаре в Иркутской области

Фото:61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области

Двое детей и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области. Трагедия случилась в городе Нижнеудинск. Об этом сообщается в понедельник, 19 октября, на сайте ГУ МЧС по региону.

До прибытия сотрудников МЧС из горящего дома удалось выбраться только 16-летнему подростку. Сейчас его жизни ничего не угрожает, мальчика отправили к родственникам.

Пожар на площади 60 квадратных метров спасателям удалось оперативно потушить. Однако при ликвидации огня они обнаружили тела двух детей 2017 и 2011 года рождения и женщины.

Причина пожара и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что человек погиб при пожаре на юге Москвы. Горели вещи и мебель жильцов одной из квартир, площадь возгорания достигала пяти квадратных метров.

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