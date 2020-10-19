Госдума на этой неделе рассмотрит законы о защите РФ от вмешательства извне

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Предложения президента России Владимира Путина по развитию новых положений Конституции позволят лучше защищать страну от вмешательства извне. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.

Он напомнил, что на этой неделе Госдума продолжит изучать инициативы главы государства в развитие принятых поправок к основному закону РФ. В частности, депутаты обсудят во втором чтении новую редакцию закона о правительстве и коррективы в закон о Конституционном суде и прокуратуре. В первом чтении парламентарии подискутируют о поправках к законам об уполномоченном по правам человека, о безопасности, о ФСБ и СВР и изменениях в некоторые законы, касающиеся судопроизводства.

Также в повестку заседания Совета Госдумы включены еще шесть проектов Путина — о Госсовете и поправках к некоторым законам, связанным с приоритетом Конституции.

— Внесенные президентом инициативы позволят защитить права и интересы наших граждан, суверенитет государства, — подчеркивает спикер палаты.

Он уточнил, что поправки также закрепляют требование к российским официальным лицам постоянно проживать в РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет проектов для реализации принятых поправок к Конституции. В частности, среди документов — новая редакция федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации», поправки к законам «О Конституционном суде РФ», «О прокуратуре РФ» и многие другие.

3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно окончательным результатам голосования, за изменения в основном законе страны выступили 77,92 процента избирателей. Против — 21,27 процента.

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