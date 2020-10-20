Рассмотрение жалобы на приговор Ефремову отложили до 22 октября

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Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября, четверг. Соответствующее решение принято судебной коллегией во вторник.

— Судебное заседание отложено на 22 октября, на 11:00, — цитирует РИА Новости заявление коллегии.

Решение было вынесено, чтобы дать сторонам время подготовить к допросу эксперта, который был вызван защитой. Адвокаты утверждают, что приглашенный специалист готов пояснить, был ли погибший в аварии Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время происшествия.

Предполагается, что к делу были приобщены: положительная характеристика Ефремова из изолятора, обращение деятелей культуры и расписка о получении старшим сыном жертвы ДТП полной суммы денежной компенсации.

Ранее прокуратура Москвы просила не менять вынесенный артисту вердикт, а защита Ефремова прямо на суде предложила компенсацию потерпевшей стороне в размере 2,4 миллиона рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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