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Рассмотрение жалобы на приговор Ефремову отложили до 22 октября
Фото: youtube.com / GrazhdaninPoet

Рассмотрение жалобы на приговор Ефремову отложили до 22 октября

Ростислав Зубков

Закон

Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября, четверг. Соответствующее решение принято судебной коллегией во вторник.

— Судебное заседание отложено на 22 октября, на 11:00, — цитирует РИА Новости заявление коллегии.

Решение было вынесено, чтобы дать сторонам время подготовить к допросу эксперта, который был вызван защитой. Адвокаты утверждают, что приглашенный специалист готов пояснить, был ли погибший в аварии Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности во время происшествия.

Предполагается, что к делу были приобщены: положительная характеристика Ефремова из изолятора, обращение деятелей культуры и расписка о получении старшим сыном жертвы ДТП полной суммы денежной компенсации.

Ранее прокуратура Москвы просила не менять вынесенный артисту вердикт, а защита Ефремова прямо на суде предложила компенсацию потерпевшей стороне в размере 2,4 миллиона рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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