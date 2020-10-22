Светлана Бондарчук отсутствовала на похоронах бывшей свекрови

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Телеведущая Светлана Бондарчук не пришла на похороны бывшей свекрови Ирины Скобцевой. Об этом сообщает «СтарХит».

Траурную церемонию организовал сын Скобцевой Федор Бондарчук. В социальных сетях он объявил о месте проведения похорон и отметил, что будет благодарен всем, кто захочет проститься с артисткой. Светлана Бондарчук так и не пришла на Новодевичье кладбище, хотя она одной из первых отреагировала на трагическую новость, опубликовав совместный снимок со Скобцевой.

Напомним, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет. Соболезнования семье выразил президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Скобцеву похоронили 22 октября на Новодевичьем кладбище. Отпевание актрисы прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Со Скобцевой пришли проститься ее сын Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой, ее внуки, а также актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель. Траурные венки прислали президент Российской Федерации Владимир Путин, Министерство культуры РФ, правительство Московской области, Первый канал, Школа-студия МХАТ и киностудия «Союзмосфильм».

СПРАВКА «ВМ»

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

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