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Светлана Бондарчук отсутствовала на похоронах бывшей свекрови
Фото: instagram.com/a030aa

Светлана Бондарчук отсутствовала на похоронах бывшей свекрови

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Светлана Бондарчук не пришла на похороны бывшей свекрови Ирины Скобцевой. Об этом сообщает «СтарХит».

Траурную церемонию организовал сын Скобцевой Федор Бондарчук. В социальных сетях он объявил о месте проведения похорон и отметил, что будет благодарен всем, кто захочет проститься с артисткой. Светлана Бондарчук так и не пришла на Новодевичье кладбище, хотя она одной из первых отреагировала на трагическую новость, опубликовав совместный снимок со Скобцевой.

Напомним, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет. Соболезнования семье выразил президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Скобцеву похоронили 22 октября на Новодевичьем кладбище. Отпевание актрисы прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Со Скобцевой пришли проститься ее сын Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой, ее внуки, а также актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель. Траурные венки прислали президент Российской Федерации Владимир Путин, Министерство культуры РФ, правительство Московской области, Первый канал, Школа-студия МХАТ и киностудия «Союзмосфильм».

СПРАВКА «ВМ»

Актриса Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. В 1955 году артистка дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За эту роль ей присудили звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Популярность Ирине Скобцевой принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

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