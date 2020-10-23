Трамвайный парк Москвы пополнят новыми компактными составами

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2021 году в Москве появятся 109 трамваев нового поколения, 90 составов будут компактными, в них предусмотрена только одна секция. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что новые односекционные составы будут запущены на маршрутах, где трамваи заполняются не полностью.

— У них будут все преимущества трамваев «Витязь-Москва», но меньше вместимость — в салоне одновременно смогут ехать до 150 человек. Сейчас выбираем название для этих трамваев, — цитирует Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, остальные трехсекционные трамваи будут работать для пассажиров на более популярных маршрутах. Там предусмотрели больше разъемов для зарядки телефонов, обогрев дверного проема, а также увеличили количество мест.

В городе насчитывается 450 современных трамваем, 375 из них — составы «Витязь-Москва» с бесшумным ходом. Трамвайный парк постоянно обновляют. Так, например, в 2023 году появится парк нового поколения.

Отмечается, что жители столицы оценили работу трамваем «Витязь-Москва». В январе более 206,5 тысячи человек приняли участие в голосовании «Новые трамваи Москвы». Почти половина из них уже ездили на обновленном транспорте. Большинству горожан понравились «Витязи».

Читайте также: Поехали быстрее. Общественный транспорт становится удобной альтернативой личному