Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трамвайный парк Москвы пополнят новыми компактными составами
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Трамвайный парк Москвы пополнят новыми компактными составами

Юлия Ямпольская

Транспорт

В 2021 году в Москве появятся 109 трамваев нового поколения, 90 составов будут компактными, в них предусмотрена только одна секция. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что новые односекционные составы будут запущены на маршрутах, где трамваи заполняются не полностью.

— У них будут все преимущества трамваев «Витязь-Москва», но меньше вместимость — в салоне одновременно смогут ехать до 150 человек. Сейчас выбираем название для этих трамваев, — цитирует Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, остальные трехсекционные трамваи будут работать для пассажиров на более популярных маршрутах. Там предусмотрели больше разъемов для зарядки телефонов, обогрев дверного проема, а также увеличили количество мест.

В городе насчитывается 450 современных трамваем, 375 из них — составы «Витязь-Москва» с бесшумным ходом. Трамвайный парк постоянно обновляют. Так, например, в 2023 году появится парк нового поколения.

Отмечается, что жители столицы оценили работу трамваем «Витязь-Москва». В январе более 206,5 тысячи человек приняли участие в голосовании «Новые трамваи Москвы». Почти половина из них уже ездили на обновленном транспорте. Большинству горожан понравились «Витязи».

Читайте также: Поехали быстрее. Общественный транспорт становится удобной альтернативой личному

новый трамвайМоскватрамвай
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Все мнения
О проекте