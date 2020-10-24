Потерпевшие по делу Ефремова потребовали компенсировать затраты на похороны

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, потребовала выплатить 111 тысяч рублей, которые были потрачены на похороны водителя. Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский в субботу, 24 октября.

Ранее сообщалось, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по делу о ДТП по миллиону рублей.

По словам Добровинского, в суд был подан иск на компенсацию 3 миллионов 111 тысяч рублей.

— Объясню, почему: моральный ущерб — по одному миллиону на каждого человека, а 111 тысяч — это прямые затраты на похороны (погибшего в аварии Захарова — прим. «ВМ»), — сказал адвокат.

Ранее Добровинский сообщил, что, несмотря на выплату трех миллионов рублей, он не будет отзывать иски, так как часть суммы не была выплачена, сообщает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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