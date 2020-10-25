Более пяти тысяч человек вышли на протесты в Минске

Фото: pexels.com / Artem Podrez

Более пяти тысяч протестующих вышли на улицы Минска в воскресенье, 25 октября. Правоохранители заблокировали движение сторонников оппозиции на улице Ленина и проспекте Независимости. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что проезжую часть перекрыли несколько грузовиков милиции и водометы. Также силовики выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной. Они требуют от собравшихся людей разойтись.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: СМИ сообщили о съемках фильма Netflix о протестах в Белоруссии