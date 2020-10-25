Акция оппозиции завершилась в Минске задержаниями

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Акция белорусской оппозиции «Марш народного ультиматума» завершилась в Минске применением спецсредств со стороны силовиков и задержаниями демонстрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в МВД республики сообщили, что силовики применили спецсредства и провели задержания «для пресечения противоправных действий». При этом в ведомстве не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Ранее сразу несколько СМИ сообщили о том, что правоохранители в Минске на улице Орловской применили светошумовые гранаты против участников протестов. Уточнялось, что также было произведено примерно десять выстрелов.

В воскресенье, 25 октября, в 23:59 истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. По ее словам, если до указанного времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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