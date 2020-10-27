В МИД прокомментировали заявления США по договору СНВ-3

Фото: facebook.com / МИД России

Москва разочарована сигналами Вашингтона по теме продления ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений). Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 27 октября.

— Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам, — уточнил дипломат.

Он также отметил, что представители американской стороны никак не могут для себя уяснить невозможность для российской стороны реализовать предложенную схему. Рябков добавил, что Москва не для того ведет данный диалог, чтобы идти навстречу Штатам в одностороннем порядке, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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