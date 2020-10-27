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Охотовед рассказал, что для диких животных Подмосковья этот год оказался удачным
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Охотовед рассказал, что для диких животных Подмосковья этот год оказался удачным

Оксана Васильева

Животные

Главный охотовед Центрального совета военно-охотничьего общества Антон Кирьянов рассказал, что для диких животных Подмосковья этот год оказался удачным, потому что базовые источники питания зверей (лещина и калина) дали хороший урожай, а отсутствие снежного покрова позволяет животным активно набирать вес, сообщает «Радио 1».

— Пока нет снега, любое животное может спокойно подбирать и листву, и желуди, и орехи. Этот год выдался богатым на питание животным: и растительности много, и дождей было достаточно... Калина в этом году тоже дала очень хороший урожай в подмосковных лесах. А это главная пища для многих животных. То есть корма достаточно, — рассказал охотовед.

Он отметил, что урожай желудей в этом году меньше, чем обычно, но лещина вполне компенсирует этот недостаток.

Ранее сайт argumenti.ru писать, что белки стали заглядывать к жителям Балашихи в окна. Оказывается, пушистые животные часто не боятся людей, а угощение принимают прямо из рук, но ветеринары предупреждают, что, желая накормить белку, можно серьезно ей навредить.

Читайте также: Москвичам рассказали о работе центра реабилитации диких животных

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