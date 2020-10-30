Проверку организовали по факту смерти девочки в Новой Москве

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Правоохранители организовали проверку по факту гибели девочки в ТиНАО. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов, ребенок подавился конфетами, которые ему дали родители.

— Сотрудники одной из аптек, находившейся вблизи, попытались оказать ребенку помощь, однако последний скончался. По данному факту проводится доследственная проверка, — отметили в СК.

На месте происшествия находятся следователи, они проводят необходимые мероприятия. Процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте ведомства.

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