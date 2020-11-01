В РПЦ призвали власти Франции запретить карикатуры на пророка Мухаммеда

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал французов запретить карикатуры на пророка Мухаммеда и принять закон о защите прав верующих.

— Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? Не лучше было бы ввести во Франции закон, который существует в нашей стране — закон об оскорблении чувств верующих, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, это было бы правильной реакцией на трагические события, которые произошли в стране.

Митрополит Иларион добавил, что, судя по высказываниям после первого теракта, во Франции недооценили существующей опасности, так как речь шла о карикатурах на основателя ислама, а это оскорбляет миллионы мусульман по всему миру, передает РИА Новости.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Более того, в четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман», — обратился спортсмен к своим подписчикам.

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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