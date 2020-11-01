В Ереване рассказали, почему обратились за помощью именно к Москве

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Ереван обратился за помощью в решении карабахского вопроса именно к Москве, поскольку обращение к ОДКБ так или иначе означало бы, что заниматься этой проблемой будет армяно-российская группировка войск. Об этом Вагаршак Арутюнян, главный советник премьера Армении Никола Пашиняна, сообщил в интервью Общественному телевидению.

— В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ, — отметил советник главы армянского правительства.

Он уточнил, что консультации по вопросу оказания поддержки Еревану начнутся скоро и будут проведены «очень быстро». Ожидается, что помощь будет предоставляться на политическом, дипломатическом и военном уровнях.

Арутюнян подчеркнул, что данный процесс уже запущен, и обратил внимание на усиленное присутствие российских войск в Мегри на границе с Ираном и в селе Тех на границе Карабаха и Армении.

— Договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи в силе, он действует. Остается совместно с Россией оценить угрозы и решить существующие вопросы, — заключил советник премьера.

В субботу, 31 октября, Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести «незамедлительные консультации» по вопросу «рода и размера помощи», которую Москва могла бы оказать Армении на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

В Министерстве иностранных дел РФ ответили, что российская сторона предоставит всю необходимую поддержку, если бои перенесутся на территорию Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило уже третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после его объявления.

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