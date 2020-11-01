Дороги в Москве промыли с шампунем при подготовке к зиме
В Москве коммунальные службы промыли дороги и тротуары с шампунем в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства в соцсети Instagram в воскресенье, 1 ноября.
Уточняется, что это уже пятая по счету мойка с начала осени.
— Специальным средством тщательно промыли все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах обработку провели вручную комплексные бригады работников коммунальных служб, — говорится в сообщении.
После мытья дорог с шампунем специалисты провели мойку обычной водой. С помощью моющего средства с дорожного покрытия удалось удалить мазутные, масляные и другие загрязнения. При этом шампунь полностью безопасен, не содержит кислот и щелочей, отметили в пресс-службе.
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в рамках подготовки к зиме. Это уже пятая мойка с начала осени. Специальным средством тщательно промыли все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах обработку провели вручную комплексные бригады работников коммунальных служб. После промывки с шампунем проведена обычная мойка водой. Моющее средство помогает удалить с дорог мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Оно совершенно безопасно и полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. #новости_кгх #промывка #дороги #тротуары #коммунальщики
Публикация от Комплекс городского хозяйства (@infokgh)
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