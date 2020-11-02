Детские технопарки Москвы подготовили для школьников онлайн-игры и квесты

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

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Детские технопарки столицы пригласили школьников присоединиться к онлайн-мероприятиям. С помощью онлайн-игр и квестов ребятам расскажут о современном искусстве, создании сайтов и презентаций.

Мероприятия будут проходить со 2 по 7 ноября. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что школьники 6-11 классов, которые учатся на данный момент дистанционно, смогут не только осваивать обязательную программу, но и расширять кругозор.

— Так, детский технопарк «Мосгормаш» совместно с Московским политехническим университетом подготовил для ребят игру «Что было дальше». Этот проект стал первым в рамках их соглашения о сотрудничестве, — сказал глава департамента.

По его словам, далее будет запущен проект «Есть идея», в рамках которого студенты университета вместе со слушателями технопарка смогут разрабатывать кейсы в области космонавтики, робототехники, виртуальной реальности.

Так, игра «Что будет дальше» пройдет для учеников от 14 до 17 лет 6 ноября в 17:00. Кроме того, 2 ноября стартует цикл вебинаров в детском технопарке «Наукоград». Также для школьников пройдет мастер-класс «Современное искусство: ключи к пониманию» 3 ноября в 16:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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