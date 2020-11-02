Бабушка жившей полгода в шкафу девочки прокомментировала случившееся

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Бабушка полугодовалой девочки, которую мама держала в шкафу шесть месяцев, шокирована случившимся. Пенсионерка уверяет, что ничего не знала о таком отношении своей дочери к внучке, сообщает ФАН.

Женщина отметила, что в ближайшее время заберет малышку и будет сама ее воспитывать.

Пенсионерка не исключила, что инцидент мог произойти вследствие депрессии у матери девочки, однако это не снимает с нее вины за неподобающее отношение к ребенку.

Напомним, в начале октября стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Малышку нашли подруги матери, которые вызвали полицию. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое, у девочки выявили третью форму дистрофии от постоянного голодания. Вес малышки до госпитализации составлял всего 3,1 килограмма.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело. Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что мать девочки поместили в психиатрическую больницу.

Ранее врачи рассказали о состоянии девочки, которую мать полгода держала в шкафу.

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