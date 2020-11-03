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Еще двух подозреваемых арестовали по делу о нападении на полицейских в Татарстане
Фото: youtube.com/ТатарстанДа

Еще двух подозреваемых арестовали по делу о нападении на полицейских в Татарстане

Евгения Звощик

Происшествия

Арестованы еще двое фигурантов дела о нападении подростка на полицейских в Татарстане. Соответствующее решение принял Кукморский районный суд Татарстана во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что подозреваемых заключили под стражу по делу о покушении на террористический акт, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти задержанных подозреваемых по данному делу. Одним из них стал отчим убитого подростка Марат Замалиев, которого арестовали на два месяца. По информации СМИ, у мужчины есть судимость за подрыв магистрального газопровода в конце 1999 года.

Нападение подростка на полицейских в Татарстане

Инцидент произошел в Кукморском районе Татарстана ночью 30 октября. Участковый полицейский заметил неизвестного, который, предположительно, кидал «коктейли Молотова» у местного отделения МВД.

Полицейский и его коллега попытались задержать злоумышленника, но тот достал нож и ранил одного из правоохранителей. Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Нападавший получил смертельное ранение. Погибшим оказался 16-летний подросток. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В Кремле оценили действия подростка и назвали это «абсолютно криминальным преступлением».

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