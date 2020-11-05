Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Швеции обяжут иммигрантов учить шведский язык
Фото: flickr.com/john

Власти Швеции обяжут иммигрантов учить шведский язык

Евгения Звощик

В мире

Правительство Швеции направило законопроект об изучении шведского языка иммигрантами на рассмотрение в Законодательный совет. Об этом сообщила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в четверг, 5 ноября.

По ее словам, знание шведского языка станет условием для получения иммигрантами денежного пособия. Халленгрен пояснила, что это будет способствовать повышению языковых знаний и улучшению предпосылок к интеграции и выходу на рынок труда.

Уточняется, что с помощью данного закона власти Швеции хотят повысить уровень владения шведским языком в первую очередь у новоприбывших женщин, которые часто знают язык хуже мужчин.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 апреля следующего года, передает ТАСС.

Читайте также: Ученые обнаружили в Испании новую мутацию коронавируса

Швецияиностранные мигрантыизучение иностранного языка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Все мнения
О проекте