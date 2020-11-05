Власти Швеции обяжут иммигрантов учить шведский язык

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Правительство Швеции направило законопроект об изучении шведского языка иммигрантами на рассмотрение в Законодательный совет. Об этом сообщила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в четверг, 5 ноября.

По ее словам, знание шведского языка станет условием для получения иммигрантами денежного пособия. Халленгрен пояснила, что это будет способствовать повышению языковых знаний и улучшению предпосылок к интеграции и выходу на рынок труда.

Уточняется, что с помощью данного закона власти Швеции хотят повысить уровень владения шведским языком в первую очередь у новоприбывших женщин, которые часто знают язык хуже мужчин.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 апреля следующего года, передает ТАСС.

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