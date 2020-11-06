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Деловой комплекс с медицинским центром появится на юго-западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Деловой комплекс с медицинским центром появится на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большая Бутовская улица, 3 Карта всех событий

Новый деловой комплекс с медицинским центром построят в столичном районе Южное Бутово. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Комплекс площадью порядка 1500 квадратных метров будет находиться на пересечении Большой Бутовской и 3-ей Павлоградской улиц. Там разместят медцентр и здание под магазин, которые реализуют на аукционе. Для них составят единую концепцию торгового и социально-бытового центра, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в Москве объявили открытый аукцион на аренду земельного участка площадью 0,71 гектара, который располагается в Бирюлеве Восточном. Отмечается, что он предназначен для строительства и эксплуатации автотехцентра с автосалоном. Начальная стоимость аренды за год составит 11,27 миллиона рублей.

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