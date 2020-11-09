Специалисты МЧС рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении

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В ГУ МЧС РФ по Волгоградской области рассказали, как управлять автомобилем при неизбежном столкновении.

Так специалисты посоветовали водителям, которые понимают, что вот-вот врежутся в едущую навстречу машину, сделать все возможное, чтобы избежать этого. Они отметили, что столкновение с любым неподвижным предметом, даже деревом, всегда лучше лобового.

— Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером, — подчеркнули в ведомстве.

В МЧС порекомендовали сохранять самообладание до столкновения, это позволит управлять автомобилем до последней возможности.

Если все-таки удар неизбежен, то специалисты посоветовали защитить голову. Если машина двигается на малой скорости, следует вдавиться в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо. Если скорость выше 60 километров в час и водитель не пристегнут ремнем безопасности, то необходимо прижаться грудью к рулевой колонке. На переднем месте пассажира нужно закрыть голову руками и завалиться на бок, распростершись на сидении, на заднем — упасть на пол. Если рядом есть ребенок, то следует накрыть его собой, сообщили спасатели, передает РИА Новости.

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