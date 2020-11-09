Технополис «Москва» проведет конкурс на лучшую программу для роботов

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Технополис «Москва» проведет для школьников и студентов конкурс на лучшую программу для роботов. Об этом сообщили в пресс-службе особой экономической зоны в понедельник, 9 ноября.

Выбирать победителей будут в трех номинациях — «Робот дома», «Робот в офисе», «Робот на заводе».

— Попробовать свои силы в программировании могут старшеклассники, учащиеся робототехнических кружков, а также студенты специализированных факультетов вузов, — уточнили в пресс-службе.

Прием работ будет продолжаться до 20 декабря, финал проведут 30 декабря.

Участникам предлагается выбрать любого робота в программе ABB RobotStudio, написать для него программный код, смоделировать в 3D его движения, а затем поместить в виртуальную среду с помощью мобильного приложения.

После этого конкурсант должен смонтировать видеоролик с роботом и опубликовать его в соцсетях с хештегом #abbrobotchallenge.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что робототехнике на сегодняшний день придается большое значение. Он добавил, что технополис старается помочь в обучении робототехнике всем желающим, передает агентство городских новостей «Москва».

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