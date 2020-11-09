«Тянут время»: Добровинский заявил о нарушениях Адвокатской палаты Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Юрист Александр Добровинский не может подать жалобу на решение о лишении его статуса адвоката. Об этом заявил сам Добровинский.

По его словам, он не может оспорить решение квалификационной комиссии Адвокатской палаты Москвы, так как еще не получил его на руки. Положенный 10-дневный срок, как уточнил юрист, уже прошел.

— У нас все меньше и меньше времени на подготовку, — цитирует Добровинского РИА Новости.

Юрист уверен, что в палате «тянут время».

Ранее стало известно, что Адвокатская палата Москвы лишила Добровинского статуса адвоката. В отношении него также возбуждены два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием Ефремова.

Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева ранее также лишили адвокатского статуса. Квалификационная коллегия Федеральной палаты адвокатов нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актера поместили в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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