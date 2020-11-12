Лавров оценил выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху

Фото: facebook.com/MIDRussia

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил выполнение договоренностей по ситуации в Нагорном Карабахе, в частности по проведению миротворческой операции.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что кто-то собирается сорвать соглашение по Карабаху, передает РИА Новости.

— Я убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из этого правильные выводы, — сказал Сергей Лавров.

Министр отметил, что договоренности по присутствию на территории республики российских миротворцев создают условия для обеспечения прав беженцев.

— Все беженцы, перемещенные лица имеют право вернуться в Карабах, имеют право восстановить свои культурные, цивилизационные и религиозные корни, — уточнил министр.

По данным Минобороны РФ, для контроля за ситуацией в Нагорном Карабахе туда будут направлены 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны стали сообщать об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями.

Читайте также: Кремль опроверг участие Турции в миротворческой операции в Карабахе