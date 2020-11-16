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Около 200 миллиардов рублей льготной ипотеки выдали в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Около 200 миллиардов рублей льготной ипотеки выдали в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Сумма выдачи ипотеки по льготной ставке 6,5 процента в столице составила 198 миллиардов рублей на начало ноября. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Отмечается, что за время действия льготной ипотечной программы в городе выдали 35,9 тысячи кредитов по ставке 6,5 процента. На Москву приходится 26 процентов от общей суммы выданных в стране льготных кредитов.

Каждый месяц объем ипотек прирастает примерно на 40 процентов, а с начала июля показатель увеличился более чем в пять раз. В тройку лидеров по объемам льготного кредитования в Москве входят Сбербанк, который выдал 33 процента от общего объема кредитов, ВТБ — 27 процентов, Альфа-банк — 9 процентов. Свыше 5 процентов приходится на банк Открытие и Россельхозбанк, около 20 процентов — на другие банки.

Правительство России в рамках антикризисных мер весной 2020 года запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотечному кредиту до 6,5 процента. Изначально программа действовала ‪до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили ее срок ‪до 1 июля 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столице по итогам сентября оформили наибольшее количество договоров с ипотекой на новостройки. Отмечается, что что за 2020 год показатель увеличился более чем в два раза.

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