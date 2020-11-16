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Невролог объяснил, как можно избавиться от проблем с памятью
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Невролог объяснил, как можно избавиться от проблем с памятью

Юлия Захарова

Здоровье

Проблемы с памятью могут возникать не только у пожилых людей, но и у молодежи. Об этом предупредил невролог-остеопат Александр Евдокимов.

Однако, по его словам, проявления проблемы у разных категорий пациентов различаются. В частности, до 50 лет изменения в памяти временны: они случаются из-за перенапряжений, сбоев режима сна и перегрузок на работе. Также это объясняется нарушениями работы опорно-двигательной системы.

Специалист подчеркнул, что до 50 лет не стоит увлекаться медикаментами. Молодым людям лучше найти причину проблем с памятью и устранить ее. Для этого важно уделять больше времени отдыху и при необходимости лечить заболевания позвоночника, чтобы улучшить кровоток головного мозга.

Также полезными могут стать специальные упражнения.

— Самые простые из них это, например, заучивание стихов. Если вы в день будете заучивать один стишок, четыре-пять-шесть куплетов песни какой-нибудь или будете пересказывать прочитанный материал, то память у вас однозначно будет улучшаться, — отметил Евдокимов.

Пожилые люди, как он добавил, могут страдать серьезными заболеваниями, например, деменцией или болезнями Паркинсона или Альцгеймера. В данном случае назначать лечение могут только врачи.

Кроме того, невролог посоветовал родственникам людей старшего возраста наблюдать за их состоянием и поддерживать их, предлагая помощь, сообщает Пятый канал.

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