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Адвокат Ефремова сообщил о состоянии актера в белгородском СИЗО
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Адвокат Ефремова сообщил о состоянии актера в белгородском СИЗО

Юлия Захарова

Общество

Михаил Ефремов, который отбывает наказание в белгородском СИЗО за смертельное ДТП, чувствует себя хорошо. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил адвокат актера Андрей Алешкин.

— Он уже больше недели там находится, восьмой день сегодня, на карантине. Состояние хорошее, бодрое. Обсуждали сегодня линию защиты, — отметил юрист.

Он добавил, что намерен навестить подзащитного после его перевода в колонию, который состоится через неделю, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Алешкин подписал с Ефремовым новое соглашение, адвокат намерен вновь представлять интересы артиста.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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