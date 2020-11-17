Автосервис загорелся на северо-западе столицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Таманская улица Карта всех событий

Автосервис загорелся на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 17 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МЧС по столице.

Уточняется, что пожар произошел по адресу улица Таманская. На данный момент на месте происшествия работает пожарно-спасательное подразделение. Огонь распространяется по одно- и двухэтажным деревянным постройкам.

Специалисты принимают меры к ликвидации пожара. Информации о пострадавших нет.

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