Добровинский: Потерпевшие по делу о ДТП не отзывали иски к Ефремову

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Родные курьера Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП по вине Михаила Ефремова, не отзывали иски к актеру. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказал представитель семьи Александр Добровинский.

Юрист опроверг сообщения актера Никиты Джигурды об отзыве исков.

— Сообщения Никиты Джигурды — не более чем очередная попытка напомнить о себе. Я готовлюсь к слушанию, которое состоится 23 ноября, — отметил Добровинский.

Он добавил, что события могут развиваться по нескольким сценариям, однако другие детали Добровинский не уточнил, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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