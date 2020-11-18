Добровинский назвал дату возможного подписания примирения с Ефремовым

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Защита родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым планирует подписать мировое соглашение с осужденным актером. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

Он пояснил, что встречался с защитником Ефремова Андреем Алешкиным. Между ними обсуждалась «возможность отзыва исков и примирения».

Добровинский напомнил, что в понедельник, 23 ноября, суд рассмотрит иск к Ефремову о компенсации морального и материального вреда. Первую часть, три миллиона рублей, актер выплатил. Вторая часть, более 100 тысяч рублей, касается трат на похороны погибшего в автокатастрофе Сергея Захарова.

— Если они будут компенсированы, мы никакие иски отзывать не будем, а просто подпишем мировое соглашение с адвокатами Ефремова, — цитирует Добровинского РИА Новости.

Он добавил, что о прошении потерпевшими помиловать Ефремова говорить «очень рано, да и речи об этом пока нет».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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