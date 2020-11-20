Страны Прибалтики расширили санкции против Белоруссии из-за гибели оппозиционера

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Литва, Латвия и Эстония ввели санкции еще против 28 человек, которых подозревают в причастности к насилию в отношении протестующих в Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в пятницу, 20 ноября.

— По согласованию с Латвией и Эстонией Литва ввела санкции против еще 28 человек, причастных к насилию против протестующих в Белоруссии, в том числе к гибели (оппозиционного активиста Романа — прим. «ВМ») Бондаренко, — написал Линкявичюс на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Дипломат добавил, что если в Белоруссии «не прекратится жестокость», то санкции будут вновь расширены.

Напомним, 6 ноября ЕС ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включающий президента республики Александра Лукашенко. Кроме белорусского лидера, в санкционном списке оказались его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 человек. Лицам, включенным в список, будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, все имеющиеся в ЕС активы фигурантов списка в случае их наличия будут заморожены.

13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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