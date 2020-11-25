Диетолог Ковальков объяснил, какие болезни можно вылечить голоданием

Фото: youtube.com /Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Алексей Ковальков объяснил, какие болезни можно вылечить с помощью лечебного голодания. Он подчеркнул, что похудение – не самоцель, голодание лечит аутоиммунные болезни.

— Основоположник голодания Поль Брегг писал, что голодать целесообразна не больше одного раза в неделю. Зачем вы это делаете? Если вы сторонники аутофагии, то эти процессы идут в организме постоянно. Я считаю, что, не понимая тонкостей этого процесса, влезать в него нельзя, — отметил врач.

По его словам, нужно четко понимать цель этого голодания.

— Цель голодания – лечение аутоиммунных заболеваний, и никакого отношения к лечению ожирения оно не имеет. Если вы решили заняться этим, нужно обращаться в специальный институт, чтобы не навредить себе, — пояснил Ковальков.

Видео опубликовано на YouTube.

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