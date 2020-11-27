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Официальный статус русского языка в Киргизии не будет изменен
Фото: twitter.com/kenesh_kg

Официальный статус русского языка в Киргизии не будет изменен

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Официальный статус русского языка в Киргизии менять не будут. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил член конституционного совещания Нурлан Шерипов, передает РИА Новости.

По его словам, в новой редакции Конституции киргизский язык утвердили государственным, а русский — официальным.

Напомним, член конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык официального статуса. Он добавил, что молодежь перестала разговаривать на киргизском языке, так как нет потребности в нем.

Референдум по внесению изменений в Конституцию проведут 10 января 2021 года, в один день с выборами президента Киргизии.

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Конституциярусский языкКиргизия
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