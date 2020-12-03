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Суд Москвы заочно арестовал трех обвиняемых в гибели летчика Филипова
Фото: depositphotos.com

Суд Москвы заочно арестовал трех обвиняемых в гибели летчика Филипова

Ростислав Зубков

Закон

Три боевика заочно арестованы по делу о гибели российского летчика Романа Филипова. Соответствующее решение в четверг, 3 декабря, принял Басманный суд Москвы.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав троим обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, — сообщили ТАСС в судебном учреждении.

Речь идет о трех участниках террористической организации Джебхат ан-Нусра*.

При этом в ноябре Следственный комитет России заочно предъявил обвинение четырем бандитам, которых подозревают в причастности к смерти летчика в Сирии. В настоящее время боевики находятся в международном розыске.

Напомним, летчик Роман Филипов погиб в Сирии в феврале 2018 года во время полета над провинцией Идлиб. Его самолет Су-25 был сбит и приземлился на подконтрольной боевикам территории. При приближении террористов Филиппов подорвал себя гранатой. Указом президента Владимира Путина ему присвоено звание Героя России. Некоторые из его вещей переданы на хранение в военные музеи.

*«Джебхат ан-Нусра» (также «Хайят Тахрир аш-Шам»*) — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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