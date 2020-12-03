Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Кирилл Николаев

Происшествия

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Анатолия Губанова, который подозревается в государственной измене. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

По ее словам, в отношении Губанова возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток.

Подозреваемый будет находиться под арестом до 2 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Читайте также: Суд Москвы заочно арестовал трех обвиняемых в гибели летчика Филипова

уголовное делогосизменасуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Все мнения
О проекте