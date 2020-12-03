Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Анатолия Губанова, который подозревается в государственной измене. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

По ее словам, в отношении Губанова возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток.

Подозреваемый будет находиться под арестом до 2 января 2021 года, сообщает ТАСС.

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