Двоих мужчин осудили за аферы со строительной техникой в Подмосковье

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Суд в Наро-Фоминске вынес приговор двоим жителям Ростовской области, которые были признаны виновными в краже строительной техники на сумму более 120 миллионов рублей. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

По данным следствия, мужчины похищали строительную технику под видом заключения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров аренды имущества для якобы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на территории Подмосковья. Похищенная техника доставлялась на площадку в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области.

В результате суд приговорил мужчин к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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