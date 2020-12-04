Движение электричек между станциями МЖД Кубинка и Кресты задерживается из-за аварии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Бекасово-1 Карта всех событий

Движение некоторых электричек задерживается между станциями Московской железной дороги (МЖД) «Кубинка» и «Кресты». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на переезде станции «Бекасово» столкнулись автомобиль и грузовой поезд. Из-за этого ряд электричек задерживается.

— Сегодня в 6:36 на железнодорожном переезде станции «Бекасово», оборудованном свето-звуковой сигнализацией, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Водитель автомобиля, по предварительной информации, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на движение других пассажирских поездов авария не повлияла.

В МЖД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, так как их нарушение ставит под удар не только их здоровье и жизни других, но и создает угрозу для пассажиров.

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