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Поезда не останавливаются на станции Москворечье из-за возгорания на платформе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Поезда не останавливаются на станции Москворечье из-за возгорания на платформе

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-СабуровоКарта всех событий

Поезда на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону области временно не останавливаются на станции Москворечье из-за возгорания на платформе. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В настоящее время причина возникновения пожара устанавливается, в результате инцидента никто не пострадал. На месте случившегося работают пожарные службы.

Позже стало известно, что возгорание локализовано.

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Курское направление МЖДМЦД-2пожар
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