Столичные школьники победили на Международной олимпиаде по информатике

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Завершилась VIII Международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics. Учащиеся столичных школ завоевали пять золотых и две серебряные награды на соревновании. Они стали победителями в командном зачете в третий раз.

Известно, что награды за первые места получили Антон Садовничий из лицея «Вторая школа», Тимофей Федосеев из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ), Игорь Логинов из школы ЦПМ, Егор Лифарь, учащийся Специализированного учебно-научного центра Школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова (СУНЦ МГУ) и Федор Ушаков из школы № 2007.

Серебряные медали завоевали Денис Мустафин из лицея «Вторая школа», а также Дмитрий Умнов из школы ЦПМ, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2020 году состязание проходило в дистанционном формате. В период с 2 по 4 декабря за победу боролись школьники из 14 стран мира. Россию представляли восемь команд.

Romanian Master of Informatics проходит каждый год на протяжении девяти лет. Столичные школьники участвуют в олимпиаде в рамках тренировок перед крупными международными соревнованиями. К олимпиадам подготовку для учащихся проводит Центр педагогического мастерства.

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